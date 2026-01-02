北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と娘ジュエ氏が平壌（ピョンヤン）で開催された新年慶祝公演場で仲睦まじい 親子関係の姿を演出し、注目を集めた。朝鮮中央テレビが1日に放送した新年慶祝行事の映像には、金委員長の娘ジュエ氏が祝賀公演を観覧している時、金委員長の手を握りながら顔を近づけて対話する姿が見られた。李雪主（イ・ソルジュ）夫人の存在感が薄れているのに対し、ジュエ氏の存在感は相対的に強まって