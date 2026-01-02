今年は午年です。神奈川県箱根町では馬にゆかりのある楽器の演奏会が開催されました。箱根ガラスの森美術館で開運招福を祈願して披露されたのは、馬頭琴と和太鼓による演奏会です。【映像】馬頭琴と和太鼓による演奏馬頭琴は馬の毛が使われた弓と弦で音を鳴らすモンゴルの伝統的な弦楽器で、さおの先端に馬の頭の彫刻が施されているのが特徴です。その音色は優しく幸福を呼ぶと伝えられていて、邪気をはらうと言われている和太