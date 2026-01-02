実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が１日、フジテレビ系「クイズ＄ミリオネア」に２１年ぶりに挑戦。前回は１０００万円を獲得しており、２度目の１０００万円獲得に挑んだ。ホリエモンは２１年ぶりの席に「懐かしい」と笑顔。今回は１０００万円獲得のため、テレフォンには「クイズ王の古川洋平さん率いるクイズ王軍団」を用意し、万全の体制で挑んだ。だが予定通りには進まず、わずか３問目の１５万円でクイズ王軍団を発動