俳優の榮倉奈々（37）が、夫で俳優の賀来賢人（36）とのラブラブ夫婦ショットを投稿。賀来は、2026年の目標を掲げている。【映像】榮倉奈々＆賀来賢人の海ではしゃぐ動画2016年8月に結婚し、2人の子どもがいる榮倉と賀来。それぞれのInstagramでは、夫婦で子どもに落書きされた顔の写真や、海ではしゃぐ仲むつまじい動画など、家族との様子を発信している。榮倉奈々＆賀来賢人のラブラブ夫婦ショット榮倉は1月1日、ストーリ