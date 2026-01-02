2日午前10時過ぎ、天皇皇后両陛下は長女の愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、佳子さま、悠仁さま、常陸宮妃華子さまなど皇族方と共に宮殿のベランダに立たれました。天皇陛下お言葉：新年おめでとうございます。新しい年をこうして一緒に祝うことを嬉しく思います。その一方で、昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。いろいろと