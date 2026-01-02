クラブツーリズムは、「新春お年玉キャンペーン」を12月1日から1月31日まで実施する。次回の旅行から使えるクーポンを抽選でプレゼントする。対象は、予約対象期間中にインターネットから申し込み、12月2日から2026年6月30日に出発するクラブツーリズム企画・実施の募集型企画旅行に参加する日本在住者で、参加したツアーの旅行代金が1名10,000円以上の人。参加1回ごとに1エントリーとなり、参加回数が増えるほど当選確率が上がる