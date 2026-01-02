2日午前8時前、石川県の七尾線、南羽咋駅と羽咋駅間で雪の重みで竹が線路に倒れかけているのが確認され、現在、撤去作業のため高松駅と羽咋駅間で上下線、普通列車2本が運休となっています。運休となったのは午前8時38分、金沢駅発七尾駅行きと午前8時13分、七尾駅発金沢駅行きの2本です。JR西日本金沢支社では現在、線路に倒れかけている竹の撤去作業を行っていて作業が完了次第、運転再開する見通しです。