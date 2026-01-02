『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開を迎えたジェームズ・キャメロンには、長年つきまとう評判がある。“怒れる監督”“恐怖政治の完璧主義者”。90年代に『タイタニック』（1997）や『アビス』（1989）の現場で語られた逸話は、彼を「扱いづらい天才」の象徴へ押し上げてきた。 だが、71歳となった現在ではずいぶん柔らかい人柄になったようだ。それは、単なる「性格が穏やかになった」という話で