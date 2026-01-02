ボートレース福岡の「新春開運特選レース」が３日に開幕する。神里琴音（２１＝福岡）が２０２５年を振り返るとともに、２６年への意気込みを明かした昨年については「フレッシュルーキーにも選ばれて、福岡で活躍したい気持ちもありました。ただ、Ｆをしてしまって…。申し訳ないです。初めてＧ?に出て、実力の面でも調整の面でも、まだまだ足りてないというのも実感しました。頑張らなきゃと思うほど、空回りした１年だった