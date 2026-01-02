絵・大村雪乃ふだん我々は社会で評価を高めるべく頑張っている。年収が高い方が偉い。ＳＮＳのフォロワー数が多い方が偉い。だがそれだけではない。お金にならなくても、どれだけ他人のために動けるかが大事だ。けれども、これらすべてが奪われた人々には、果たして価値がないのだろうか。収入もなくＳＮＳもできない。そもそも、ほとんど言葉を発することができず、動くことさえ困難で、他人のために何もできない。ならばその