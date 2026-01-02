日銀は政策金利を30年振りの高さとなる0.75％に引き上げた。私たちの家計への影響はいかほどか。経済ジャーナリストの荻原博子さんは、「金利はまだまだ上がる。変動型の住宅ローンを抱えている人は、固定金利に借り換えるか、繰り上げ返済すべきだ」という――。写真＝iStock.com／Vertigo3d※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Vertigo3d■金利上昇で生活への影響はどうなるか2025年12月19日、日本銀行（以下、日銀）がこ