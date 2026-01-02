女優の堺小春（31歳）が1月1日、自身のInstagramを更新。離婚を発表した。堺はこの日、「新年あけましておめでとうございます」と挨拶したあと、「この度、私事ではございますが、離婚いたしました。お互いの幸せを考えた末に出した決断です」と離婚を発表。そして「今後も、ひとつひとつの作品に真摯に向き合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れず、前向きに歩んで参ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と報告を結