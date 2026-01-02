お正月の初詣デートは、新年の恋愛の行方を占う大事なイベントです。うまく相手の男の子をドキドキさせることができれば、幸先よく１年のスタートをきれるでしょう。そこで今回は、スゴレンの男性読者に行ったアンケート調査の結果を参考にして、「初詣デートで男の子が胸キュンする瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】出会いがしらに笑顔で「今年もよろしくね」と言われたとき「『あけおめ』だけよりも、気持ちがこもって