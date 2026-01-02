◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）２区は、７位でスタートした城西大のケニア人留学生のＶ・キムタイ（４年）が、１時間５分１０秒（速報値）の区間新記録の快走で１位でタスキをつないだ。優勝候補とされる「４強」の一角で、１区２位の中大は溜池一太（４年）が２位でタスキリレー。今季学生３大駅伝第２戦