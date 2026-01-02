北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が1日、新年に際して金日成主席と金正日国防委員長の遺体が安置されている錦繍山太陽宮殿を参拝した。朝鮮労働党と政府の指導幹部と党中央委員会、最高人民会議常任委員会、内閣、省機関の責任幹部が出席した。（参考記事：「金正恩の娘は国産の服を着ろ」反発強める北朝鮮の若者たち）報道写真から、金ジュエ（主愛）とされる金正恩氏の実娘と李雪主夫人が同行したことがわかる。金ジュエ氏の