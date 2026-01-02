◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）関東学連で１区を託された川崎颯（３年）が１位の国学院大・青木瑠郁（４年）に１０秒差、全体３位の力走を見せた。一時先頭に立つ積極性を見せた走りを「自分を第三者視点で見てかっこいいなと思いながら」と振り返った。２区以降を走る仲間に向け「（学連は）顔合わせは