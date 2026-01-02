お笑いタレントの有吉弘行（51）が2日までに自身のインスタグラムを更新。事務所の後輩にあたる元アイドルとの3ショットを披露した。「綾瀬さん今田さんと写真撮れなかったので残念です」と書き出すと、「写真はただの太田プロです」と昨年末のNHK紅白歌合戦での衣装姿の元AKB48で女優の大島優子、タレントの指原莉乃との3ショットをアップ。「明けましておめでとうございます！」とつづった。有吉の投稿に、フォロワーか