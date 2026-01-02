歌手GACKT（52）が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演。3000万円のアクセサリーを身につけて番組に臨んだ。個人での81連勝中のGACKTは「チーム81連勝」として1人で出演。オープニングで司会のダウンタウン浜田雅功から「今日あなた1人ということは、全部背負ってるってことですから」と話を向けられると、「26年はワールドツアーもやるので大事な年」と意気込み。浜田も