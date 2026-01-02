「新年一般参賀」始まる悠仁さまが初出席新年を迎え、皇居で恒例の「新年一般参賀」が始まりました。今年は、秋篠宮家の長男・悠仁さまが初出席です。【写真を見る】【速報】皇居で「新年一般参賀」始まる悠仁さまは初出席宮殿ベランダからお手振り今年は立ち位置変更も皇居の宮殿前では、午前10時すぎから「新年一般参賀」が始まりました。第1回には、天皇皇后両陛下をはじめ、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子