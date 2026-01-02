◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)國學院大学の青木瑠郁選手が、1時間0分28秒という区間新記録を達成し、大学初の1区区間賞を獲得しました。序盤は集団の最後方に位置し一時離れていた青木選手。「全日本大学駅伝でチームに迷惑をかける走りをして悔しかった。チームの全員が一体感を持ってやれるように、必ず区間賞をとって渡そうと思った」とコメント。監督からは、ハイペースになったらついて行くように指示されて