戸籍上適法に成立していた養子縁組。しかし、税務署は相続税の計算上「いなかったもの」として扱った――。相続税対策として行われた養子縁組が、税務調査で否認されるケースは少なくない。問題となるのは、養子縁組そのものの合法性ではなく「相続税負担を不当に減らす目的が主だったのか」という一点である。相続直前に孫を養子とした資産家一族の実例をもとに、税務署がどこに着目し、どこで一線を越えたと判断したのかを検証す