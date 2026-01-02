私（シオリ）は夫のケンと結婚し、それを機に都心のマンションを購入しました。しかし義母と義妹のマオちゃんが推し活のため、わが家をホテル代わりにしようとしてきます。私は基本的に在宅仕事なので押しかけて来られるのは困ります。今回も泊まることを決定事項のように伝えられてしまったので、私はそれに合わせて1泊2日の出張に出かけることにしました。そして翌日……。私が出張から帰宅すると、夫はぐったりした様子でした。