福岡県警城南署は2日、福岡市城南区の男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス投資詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。2025年12月5日から同31日までの間、マッチングアプリで知り合った人物とメッセージのやりとりを通じて親しくなった。同人物から暗号資産取引の投資を勧められ、紹介されたサイトに登録した。投資を始める最低金額等の名目で指示された口座に現金を送金し、だまし取られ