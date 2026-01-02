「英語禁止ボウリング」に参戦したSUPER EIGHTの横山裕が、「こんな現場初めてっすわ！」と舞台裏に驚愕した。【映像】横山が驚愕したご褒美シーン正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が今年も開催され、助っ人が投球する「ゴールドピン」のスペシャ