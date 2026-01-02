◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）「箱根駅伝」の往路が新春2日目の東京・大手町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間107.5キロにわたるレースで神奈川・箱根町のゴールを目指す。日大は花の2区にキップケメイ(3年)を起用。17位でたすきを受け取ると、驚異の走りで順位を大きく押し上げた。各校のエースが集う区間で最後ま