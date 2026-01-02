ニューヨークで、初めてのイスラム教徒の市長となるゾーラン・マムダニ氏の就任式が開かれました。【映像】市庁舎での式典の様子鈴木彩加リポ「今、マムダニ新市長が姿を現しました。妻のラマさんも一緒です。この氷点下の中で集まった人たちから大歓声が上がっています。（元日のNYが高揚感に包まれています）」市庁舎での式典にはおよそ4000人が招待され、マムダニ新市長はサンダース上院議員の立ち合いで宣誓しました。日本