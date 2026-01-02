群馬県富岡市の住宅から通帳などを盗んだとして男が逮捕されました。男が以前住んでいた住宅からは高齢女性の遺体が見つかっていて、警察が関連を調べています。【映像】現場周辺の様子無職の富田健一容疑者（55）は、富岡市の富田春枝さん（81）の住宅から通帳2通と印鑑1点を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、防犯カメラの映像などから富田容疑者が浮上し、数年前まで住んでいた住宅を捜査したところ、春枝さ