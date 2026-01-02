皇居では2日、新年一般参賀がおこなわれています。今年は、去年成年式を終えた秋篠宮家の悠仁さまも初めて出席されています。午前10時すぎから始まった皇居・宮殿の「新年一般参賀」には、天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻、皇族方が宮殿のベランダに姿を見せられました。一般参賀の1回目には天皇皇后両陛下をはじめ上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の佳子さま、悠仁さま、常陸宮妃華子さま、三笠宮寛仁親王