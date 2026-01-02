タレント井上咲楽（26）が2日、インスタグラムを更新。衝撃の“全身泥まみれショット”を公開した。井上は「あけましておめでとうございます！超なるほど！ザ・ワールドありがとうございました！中川さんとコロンビアの世界一人口密度の高い島・イスロテ島に行ってきました！」と記し、1日放送されたフジテレビ系「有吉弘行の超なるほど!ザ・ワールド」のロケでコロンビアを訪れたことを報告した。そして「なかなかできない体験を