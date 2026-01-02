スイス南部のスキーリゾートのバーで発生した火災と爆発で、およそ40人が死亡、115人がけがをしたと地元警察が発表しました。【映像】現場周辺の様子1日未明にスイス南部のスキーリゾートクランモンタナのバーで火災と爆発が発生しました。地元警察などが夕方会見を開き、およそ40人が死亡、115人がけがをしたと発表しました。けが人の大半が重傷だということです。火災のあとに爆発が起きたと強調し、テロの可能性は否定して