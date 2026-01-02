アメリカ・ニューヨークの新しい市長に、民主党のゾーラン・マムダニ氏（34）が1日、就任しました。マムダニ氏はイスラム教徒として初のニューヨーク市長で、未明に行われた宣誓式では、イスラム教の聖典・コーランに手を置いて宣誓しました。午後に行われた就任式典には、無所属左派のバーニー・サンダース上院議員など民主党左派のアレクサンドリア・オカシオ＝コルテス下院議員らも出席し、多くの支持者が集まりました。マムダ