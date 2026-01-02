「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（31）が2025年12月27日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つワンショルダーのドレス姿を披露した。イベントでの衣装ショット岡田さんはイベント参加を報告し、この日の衣装ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのワンショルダードレスを着用。美しいデコルテあらわなアップショットを披露。2枚目では、カメラ目線で微