中山金杯の攻略POINT 【鳴尾記念組】チャレンジＣ組に代わって主力を形成 ［2・3・3・14］と近年好調だったチャレンジＣ組が９月に移行。 代わりに鳴尾記念が12月開催に復活した。 鳴尾記念が同じ1800Мで施行された06 ～11年の中山金杯の成績は［2・1・0・7］。 特に前走１着か０秒１差以内ならば２戦２勝。 同じ阪神重賞が主力を引き継ぎそうだ。 中山金杯過去10年のデータ