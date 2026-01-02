今日2日(金)は、北海道〜九州の日本海側で雪が降っています。太平洋側にも雪雲が流れ込み、横浜や徳島、鹿児島で初雪を観測しました。今夜にかけて、北陸〜九州北部では大雪のおそれがあり、関東や近畿中部・南部、四国など、太平洋側の平地でも積雪となる所があるでしょう。路面の凍結に十分ご注意ください。横浜、徳島、鹿児島で初雪を観測今日2日(金)も、北海道から九州の日本海側は雪が降っていて、新潟県など局地的に降り方が