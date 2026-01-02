埼玉西武ライオンズから育成6位指名を受けた正木悠馬（まさき・ゆうま）投手は、アメリカ・ワシントン州にある公立高校を卒業した後に、上智大学の経済学部に進学。そこから本格的に投手の練習を始め、同大学としては初のドラフト指名選手となった。最速153キロの速球投手は、4年間でどのように実力を磨いたのか。東都3部からプロ入りの夢を掴んだ正木投手の大学時代に迫った。（全2回のうち第2回）【取材・文＝白鳥純一】【上智