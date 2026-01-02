新たな年が始まった。昨秋のドラフト会議でNPB球団の指名を受けた116名の選手たちも、新たな1年の幕開けとともにプロ野球選手としてのキャリアを歩み始めることになる。埼玉西武ライオンズから育成6位指名を受けた正木悠馬（まさき・ゆうま）投手は、学生生活の大半をアメリカで過ごした後に、上智大学経済学部に進学。大学から本格的に投手の練習に取り組み、同大学としては初のドラフト指名を受けた。最速153キロの速球や変化