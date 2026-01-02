◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）２区は６位でタスキを受けた城西大のヴィクター・キムタイ（４年）が区間記録を２０秒近く更新する１時間５分１０秒（速報値）の力走を見せ、トップで戸塚中継所に飛び込んだ。１５キロ過ぎの権太坂を２位で通過すると、一気にペースを上げた。１８キロ過ぎに１位の中大・溜