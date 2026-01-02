ボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規が、元ＳＫＥ４８の松井珠理奈との結婚をＳＮＳで発表した。辻本の所属事務所は１日に、公式サイトで「来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきます」と説明。関係者によると、２人はかねてより交際しており、７日をめど