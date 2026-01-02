１日に放送されたフジテレビ系「クイズ＄ミリオネア」では新ＭＣに二宮和也が就任。トップバッターで１０００万円獲得者が誕生した。みのもんたさんの「ファイナルアンサー」で一世を風靡したクイズ番組が元日に復活。問題数が１５問から１２問に減り、新ライフライン「アスク・ザ・ホスト」が登場。ＭＣに意見を聞くという、新たなライフラインが増えた。そんな新ミリオネアのトップバッターは俳優の橋本環奈。順調に正解を