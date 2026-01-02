新紙幣を披露するシリアのシャラア暫定大統領（左）ら＝2025年12月29日、ダマスカス（AP＝共同）【カイロ共同】シリアで1日、新紙幣の流通が始まった。これまでは長期独裁体制を敷いたアサド前大統領の肖像などが描かれていたが、オリーブや小麦といったシリアの主要農産物などの絵柄を採用した。通貨シリア・ポンドを100分の1に切り下げるデノミネーション（通貨呼称単位の変更）も実施した。シリア・ポンドは2011年以降の内