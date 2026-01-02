1月1日（木）、ABEMAにてお正月の恒例番組『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』が放送。今回は前身番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』から数えて25周年という記念すべき節目を迎える「英語禁止ボウリング」がたっぷり行われた。【映像】笑福亭鶴瓶、数々の“ご褒美”を大満喫今回も、74歳になった笑福亭鶴瓶が数々の“ご褒美”を大満喫している。◆「スケベ大福！」後輩たちから総ツッコミ“鶴瓶チーム”と“ナインテ