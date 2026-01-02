大井町駅周辺の風景が、これから大きく変わろうとしています。2025年11月、東京都品川区の新しい総合庁舎の建設が本格的に始まりました。開業を控える大規模再開発「大井町トラックス（OIMACHI TRACKS）」とも隣接・連携し、新たな行政と賑わいの拠点が誕生します。総額約685億円（工事費）を投じ、2029年9月の利用開始を目指す新庁舎。最大の特徴は、徹底した「防災機能」と「環境性能」の両立です。この記事では、動き出したビッ