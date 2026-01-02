スタート直後、先頭を行くのは中央大・藤田選手（3年）。最初の1km地点で2分47秒のペース。優勝候補校の一つである國學院大・青木選手（4年）は最後尾。3km（以下kmは区間のkm数）ごろ、早くも隊列は縦型に広がる。3km過ぎ、集団が2つに分かれる。國學院大・青木選手は第二集団の先頭につける。7校の第一集団は、引き続き中央大・藤田選手が引っ張る。5km地点での中央大・藤田選手のラップは14分04秒。7km過ぎ、分かれていた集団が