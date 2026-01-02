中国で26年1月1日に社会秩序を乱す行為を取り締まる「改正治安管理処罰法」が施行された。中国メディアの大河報は、これに関連し「行政拘留の執行年齢制限に重要な調整が行われた」と指摘。第23条について、14歳以上16歳未満または70歳以上の人については行政拘留を執行しないとされていて、これを「免責金牌」として繰り返し法律を破る人もいたが、新法では、行為の情状が重く影響が悪劣である場合または1年以内に2回以上治安管理