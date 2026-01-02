第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は２日、往路が行われた。３連覇を目指す青山学院大は１区で１６位と出遅れた。（デジタル編集部）１区を任されたのは、前回大会のアンカーで連覇のゴールテープを切った小河原陽琉（ひかる）（２年）。１２月２９日の区間エントリーでは荒巻朋熙（４年）がエントリーされていたが、レース前のメンバー変更で１区に配置された。小河原は序盤、中央大などと先頭集団を