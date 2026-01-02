客車に門松や紅白幕、１０日まで青森県の津軽鉄道で３１日、客車に門松や紅白幕を飾った「お正月列車」の運行が始まった。車内で観光案内などを行うＮＰＯ法人「津軽半島観光アテンダント推進協議会」による恒例企画。１月１０日まで、津軽五所川原―津軽中里駅間を１日４〜５往復する。うま年にちなみ、車内に牧場をイメージした看板を掲示。乗車中に楽しんでもらおうと、アテンダントが薦める津軽の開運スポットやグルメなど