【モデルプレス＝2026/01/02】日本テレビでは、1月2日23時39分よりバラエティー番組「ウチのガヤがすみません！」2026年新春スペシャルを放送。Hey! Say! JUMPの山田涼介がゲストで登場する。【写真】32歳人気アイドル「一瞬誰かと」ファン衝撃の奇抜ヘア◆山田涼介「ウチのガヤがすみません！」出演今回のテーマは「超人気企業とマッチング！ガヤドリームスカウト2026」。芸人たちが自ら考案したアイデアを有名企業に直接プレゼン