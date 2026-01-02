タレントのいとうあさこ（55歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「しゃべくり007×上田と女が吠える夜 新春4時間SP」（日本テレビ系）に出演。“前世”について語った。新春ということで、開運スポットや運気についてトークが進む中で、占い師などに“前世を見てもらったことがある”といういとうは「私は、雪山に住む孤独な老人で。友だちがウサギで。ずっとウサギと遊んでるんだけど、冬になったら食べ物がなくなるじゃな