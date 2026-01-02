高止まりが続く米の価格が、私たちの食卓を直撃している。物価高で節約生活を強いられ、今後の防衛策として「できるだけ米を買わない」という悲痛な選択肢しか残されていない人も少なくないはずだ。そうはいっても、米は主食。全く食べないわけにはいかない。特に育ち盛りの子どもがいる家庭にとって、日々の食事のやりくりは死活問題だ。すでに食事で米を食べる回数を減らし、麺類やパン類へ切り替えている人もいるだろう。だが、