連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）で、竹内涼真の後輩社員役を好演した女優・杏花（26歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「しゃべくり007×上田と女が吠える夜 新春4時間SP」（日本テレビ系）に出演。“初めての占い”について語った。新春ということで、開運スポットや運気についてトークが進む中で、占い体験について聞かれた杏花は「初めて占いに行ったのが18歳くらいのときだったんですけど、当時、